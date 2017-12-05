Fokaidis, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidisi’in, Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Marcus Grubel ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve bunun sonrasında yapılan açıklamalara yer verdi.



Habere göre, Fokaidis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın son dönemlerde Almanya ile olan ikili ilişkilerini geliştirdiğini, kısa süre önce ise iyileştirilmiş hizmetler alışverişine yönelik anlaşma imzaladığını da anımsattı.



Görüşme çerçevesinde Almanya ile birlikte son dönemlerde ileriye götürdükleri konuları ele aldıklarını dile getiren Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın UNIFIL’de görevli Almanya birliğine sağladığı kolaylıklardan da söz etti.



Fokaidis, Grubel’in ise Güney Kıbrıs’ın katkılarından ve de AB içerisinde, özellikle yeni savunma paktı “PESCO”nun şekillenmesinde oynadığı rolden dolayı Güney Kıbrıs’a yönelik teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.



Ortaklarıyla olan istişarelerin bugünlerde gelişme aşamasında olduğunu kaydeden Hristoforos Fokaidis, özellikle bu dalgalı ve istikrarsız bölgede AB içerisinde güvenliğin sağlanması ve daha güçlü korumanın var olması için Almanya ve diğer ülkelerle ileriye götürülen programlar içerisinde işbirliğinde bulunduklarını belirtti.

Fokaidis, son olarak, Baf’taki hava üssü ve iyileştirme çalışmaları yapılan “Zigi”deki Deniz Üssü’nün (Terazi), bu gidişata katkıda bulunmaya hazır olduğunu Avrupalı ortaklarına da ilettiklerini ifade etti.



Öte yandan, gazetenin bir başka haberinde, DİSİ’nin, Foakidis ile Grubel arasındaki görüşmeye ilişkin memnuniyetini dile getirdiği açıklamasına yer verdi.



Habere göre, DİSİ, Berlin ile yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekti.



İSRAİL TATBİKATLARI



Öte yandan, Alithia gazetesi Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in dün bir kışlaya gerçekleştirdiği ziyarette, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında yapılan tatbikatlardan söz ettiğini yazdı.



Habere göre, Fokaidis, komşu ülkeler ve diğer Avrupa ülkeleriyle imzaladıkları savunma anlaşmalarına dikkat çekerek, bunlarla Güney Kıbrıs’ın jeopolitik rolünün, istikrar ve güvenlik katkısı sunan unsur olarak yükseldiğini ifade etti.



Çeşitli reformların, RMMO’nun caydırıcı rolüne önemli ölçüde güçlendirilmesine olanak sağladığını ifade eden Fokaidis, bu reformların, uluslararası ve ikili tatbikatlar icra etmelerine imkan tanıdığını, İsrail Silahlı Kuvvetleri’yle olan tatbikatın ise gelişim halinde olduğuna dikkat çekti.



Fokaidis, İsrail ile olan tatbikatın, Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar yapılanlardan büyük olduğunu da ifade etti.