Fokiadis, Amerikan komutanla görüştü

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanı Amiral Fred I. Pyle ile bir araya geldiği ve Doğu Akdeniz’de iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile Amerikalı Komutan arasındaki görüşmede, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty’nin da hazır bulunduğunu yazdı.

Gazete, yapılan açıklamaya dayanarak, Fokaidis’in, Doğu Akdeniz’deki bölgesel güvenlik konularına değindiğini kaydetti.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Fokaidis, enerji ve deniz güvenliği koşullarının yaratılması konusunda Avrupai ve bölgesel çerçevede işbirliği ağının oluşturulmasında hükümetin politikasını aktardı.

Fokaidis ayrıca, özellikle önemli olarak addettiği Akdeniz’deki Amerikan Deniz Kuvvetleri ile olan işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Fokaidis görüşme sırasında, komşu ülkelerle yapılan işbirliklerinin yanı sıra AB çerçevesinde oluşturulan PESCO ile ilgili gelişmelere de değinme fırsatı buldu.

Gazete Amerikalı yetkilinin, Güney Kıbrıs ziyareti sırasında askeri tesisleri ve Larnaka’daki Zinon Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret edeceğini yazdı.