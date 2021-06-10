Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

FOTİU Kayıp Kazıları Konusunda Endişeli

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, kayıp kazılarında ulaşılabilen kişi sayılarının azlığından duyduğu endişeyi dile getirdi.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:23
55 Okunma
FOTİU Kayıp Kazıları Konusunda Endişeli

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün yaptığı açıklamada, kayıp kazılarında ilerleme sağlanamamasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini, Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) işinin çok zor olduğunu vurguladığını yazdılar.

Habere göre Fotiu, 36’ncısı gerçekleştirilen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, KŞK tarafından gerçekleştirilen kazılarda naaşlarına ulaşılabilen kişi sayısının giderek azalmasından ötürü endişe duyduğunu belirterek, Türkiye’nin, bu sorununun çözümü için samimi bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamanın herkesin, özellikle de BM ve AB’nin sorumluluğu olduğunu iddia etti.

Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının kayıplar konusu ve Türkiye’nin sorumluluklarını üstlenmesi adına gerekli tüm girişimleri yapmakta olduğunu belirterek, bu konuda mücadele vermeye devam edeceklerini de vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Fotis FotiuKayıp KazılarKıbrısKıbrıs Kayıp Kazılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nden” Cyclops Karşıtı Etkinlik
“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nden” Cyclops Karşıtı Etkinlik
Rum Basını Yazdı : "İki Sahil Yasadışı Açılıyor"
Rum Basını Yazdı : "İki Sahil Yasadışı Açılıyor"
MED 7 Dışişleri Bakanları Atina’da
MED 7 Dışişleri Bakanları Atina’da
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim