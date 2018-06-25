Fotiu kayıplar konusunda Türkiye’yle ilgili iddialarını sürdürdü

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün bir kayıpla ilgili cenaze töreninde yaptığı konuşmada, kayıplar konusunda Türkiye’yle ilgili iddialarını sürdürdü.



Fileleftheros gazetesi, Fotiu’nun dün yaptığı konuşmada, Rum hükümetin, Türk tarafının kayıplar trajedisinin kapanmasıyla ilgili planlamaları ve yönlendirmelerine boyun eğmeyeceği ve bunları kabul etmeyeceği konusunda, tüm Rum kayıp yakınlarına güvence verdiğini yazdı.



“Türkiye’nin yarım yüzyıldır kayıplar trajedisini meydana getirme ve muhafaza etme konusundaki sorumluluğunun çok büyük ve ağır olduğunu” iddia eden Fotiu, “Türkiye’nin ve yoldaşlarının tutumu yüzünden, problemin çözümü çabalarının, tehlikeli bir kırılma noktasına ulaştığını” öne sürdü.



“Yaklaşık 850 kayıp ailesinin kayıplarının akıbeti hakkında yanıtlar beklediğini” ileri süren Fotiu, “Kayıp Şahıslar Komitesi verilerine göre, 2018 yılı içerisinde yalnızca birkaç kayıp kalıntısı tespit edilmesinin ise trajik olduğunu” savundu.



“Türkiye’nin yaptığı şeyin hem insanlık dışı, hem de suç olduğu” iddiasında bulunan Fotiu, “Türkiye’nin insani bir konu için işbirliğinde bulunmayı reddettiğini” öne sürdü.



Fotiu, “44 yıldır Türkiye’yi işbirliğinde bulunma konusunda ikna etmeyi başaramamasının, uluslararası toplum için utanç olduğunu” da ileri sürdü.