Fotiu: “Sözde bilgiler verildi”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Dikmen Çöplüğü’ne gömüldüğü tahmin edilen Paşaköy kökenli Rum kayıplarla ilgili, Kıbrıslı Türklerin “sözde bilgiler” verdiğini ve olayın saptırıldığını iddia etti.

Politis gazetesinin haberine göre Fotiu, dün yaptığı açıklamalarda, Paşaköy kökenli Rum kayıpların kalıntılarının, maksatlı olarak taşındığını öne sürdü.

Fotiu, Türkiye’nin kayıplar konusunda bugüne kadar izlediği tutumun olumsuz bir tutum olduğunu ileri sürerek, Türkiye’nin kayıplar konusunun insani boyutunun çözülmesine yönelik sorumluluk üstlenmeyi reddettiğini savundu.

Fotiu, Türkiye’nin, toplu mezarlarla ilgili arşivlerde bulunan bilgileri vermeyi kabul etmediğini de iddia ederken, bu trajik ve zorlu duruma rağmen, kendilerinin, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.