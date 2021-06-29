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Fotiu’dan Kayıplarla İlgili Bilgilendirme

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kayıplarla ilgili bilgilendirme yaptı, araştırmalar sırasındaki engellere değindi.

29 Haziran 2021 Salı 13:02
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Fotiu’dan Kayıplarla İlgili Bilgilendirme

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, akıbeti hâlâ belirlenemeyen kayıpların ve ailelerinin yaşadığı trajediden bahsederek, kayıpların bulunmasını geciktiren engellere dair bilgilendirme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Fotiu’nun dün, Yunan-Amerikan Enstitüsü Nikos Laringakis ve beraberindeki öğrencilerle görüştüğünü kaydederek, konuyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Haberde, Fotiu’nun kayıp kalıntılarının yerlerinin değiştirilmesi, KKTC’deki kayıp kazılarının azalması ve Türk askerinin arşivinin incelenmesi gerekliliğinin, kayıplar konusunda ilerleme sağlanmasında engel teşkil ettiğini söylediği belirtildi.

Fotiu ayrıca, Türk askerinin bu konudaki yükümlülüklerine de dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Fotis FotiuRum Başkanlığı İnsani Konular Ve Dış Rumlar Komiseri
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