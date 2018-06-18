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Fotiu’dan Kıbrıs sorunu ve kayıplara ilişkin açıklama

Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaldığı noktadan Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelere her an başlamaya hazır olduğunu ileri sürdü. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:51
Fotiu’dan Kıbrıs sorunu ve kayıplara ilişkin açıklama

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaldığı noktadan Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelere her an başlamaya hazır olduğunu ileri sürdü. 

Fileleftheros gazetesi,Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün bir anma töreni çerçevesinde gerek Kıbrıs sorunu gerekse kayıplar konusunda yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. 

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Habere göre Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının, garantiler, müdahale hakları, asker olmaksızın normal bir devlet oluşturulması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in koyduğu parametreler temelinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaldığı noktadan başlamasına her an hazır olduğunu savundu. 

Fotiu, kendilerinin, ne ileri sürdükleri “işgalle”, Ada’daki bugünkü kabul edilemez durumla; ne de Türkiye’nin, tek taraflı müdahale hakları ve daimi askeri mevcudiyete ilişkin talepleriyle uzlaşmalarının mümkün olmadığını iddia etti. 

Türkiye’nin, sahip olduğu büyük sorumlulukları üstlenerek insani olan kayıplar konusunun çözümü için işbirliği yapması temennisinde bulunan Fotiu, birçok kayıp yakının, sevdiklerinden haber almamaya devam ettiğini, hatta bazılarının yakınlarının kaybolması acısıyla hayata veda ettiğini söyledi. 

Türkiye’nin sadece hala kayıp olan 850 kişi karşısında değil ailelere karşı da sorumluluğu olduğunu iddia eden Fotiu, kendilerinin, son kayıp vakasına kadar kayıpların akıbetinin belirlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. 

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