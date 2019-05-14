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Fotiu’dan Türkiye’nin kayıplar için arşivlerini açması talebi

14 Mayıs 2019 Salı 13:56
Fotiu’dan Türkiye’nin kayıplar için arşivlerini açması talebi
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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti büyükelçisi Judith Gail Garber’la gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs’taki kayıplar konusunda en etkili çözümün Türkiye’nin arşivlerini açması olduğu görüşünü yineledi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Judith Gail Gaber’le biraraya geldiğini yazdı.

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Habere göre Fotiu görüşmede, son yıllarda kayıp tespitlerinde yaşanan trajik durumun sebebini izah ettiğini ve görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Kayıplar arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu ve ABD’nin bunu göz önüne alarak Türkiye’ye arşivleri açması konusunda baskı yapması gerektiğini ABD elçisine ilettiğini belirten Fotiu, Haziran ayı başlarında PSEKA toplantısı için ABD’ye gideceğini ve bu çerçevede temaslar gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

(TAK)

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Son Güncelleme: 14.05.2019 13:59
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHabrTürkiye
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