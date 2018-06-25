Fransa Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a geliyor

Fileleftheros gazetesi, Le Drian’ın ziyaretinin Perşembe günü başlayacağını ve temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini yazdı.

Gazete, Le Drian’ın ziyaretinin, enerji ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir dönemde gerçekleşeceğine işaret ederken, Fransa ile Güney Kıbrıs arasında, Doğu Akdeniz’deki ülkelerde olağanüstü hal yaşanması durumunda, Fransız vatandaşlarının bölgeden uzaklaştırılarak Güney Kıbrıs’a götürülmesiyle ilgili anlaşma imzalanmasını görüşeceklerini kaydetti.

Le Drian’ın, temasları çerçevesinde ara bölgeyi ve Yeşil Hattı ziyaret edeceğini belirten gazete, BM Barış Gücü (UNFICYP) yetkililerinin de Le Drian’ı bilgilendireceğini yazdı.