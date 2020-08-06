Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi

Rum basınında yer alan habere göre,Güney Kıbrıs'tan yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2017'de imzanlanan anlaşmanın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Anlaşma ile enerji sektörü ve deniz güvenliği alanlarının yanı sıra kriz yönetimi ile terör ve korsanlıkla mücadele gibi alanlarda iş birliği hedefleniyor. Anlaşma da askeri düzeyde, teçhizat ve savunma konusunda iş birliği, ortak personel eğitimi ile arama ve kurtarma tatbikatlarının yürütülmesini de öngörüyor.

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis, geçen ay Fransa'yı ziyaret ederek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Rum basınında yer alan haberlerde, ziyaretin Fransa ile Güney Kıbrıs arasında denizde ve havada askeri iş birlikleri ile ilgili anlaşmaların uygulamasını hızlandırmak ve güçlendirmek gündemiyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Fransa ve Güney Kıbrıs özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, Türkiye ve KKTC karşıtı ittifakların da başını çekiyor.