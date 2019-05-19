Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare

Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmanın maddeleri

Fransa ile Güney Kıbrıs arasında, hafta içi imzalanan işbirliği anlaşmasının maddeleri Rum basınında yer aldı.

19 Mayıs 2019 Pazar 14:39
Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmanın maddeleri
banner44

Simerini gazetesi Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında hafta içerisinde imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının maddelerine yer verdi. 
Söz konusu anlaşmanın, hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini yazan gazete, anlaşmanın temel ekseninin, “iki ülke deniz kuvvetlerinin yararına yönelik stratejik işbirliği” olduğunu da belirtti. 

banner41
Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, anlaşmanın teknokratik boyutunun derhal hayata geçirileceğini, bununla birlikte, Fransa deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko’daki deniz üssünün teknokratik olgularını değerlendirmek ve bu alanı incelemek amacıyla ilk Fransız uzmanların ileriki haftalarda Ada’ya geleceğini de yazdı.
Gazete anlaşmanın içerisinde yer alan 9 maddeyi ise şöyle sıraladı: 
“1.Deniz üssünün, yüksek operasyonel menzilli üsse dönüştürülmesi; 2) deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra, bunun altı ay içerisinde operasyonel olarak hazır olması; 3) PESCO işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz’de operasyonda bulunacak ve demir atacak olan Fransız Deniz Kuvvetlerinin gereksinimlerinin tamamıyla karşılanması; 4) Fransa’nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığının garanti altına alınması; 5) Rum Yönetimi’nin operasyonel altyapılarının, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri için uygulanabilir bilgi gücü olarak kullanılması; 6)Fransa’nın Mari’deki altyapıların geliştirilmesi gerekliliğine ekonomik olarak katkıda bulunması; 7)Fransız Deniz Kuvvetlerinin, Türkiye tarafından Total şirketinin araştırma faaliyetlerinin engellenmesine  yönelik herhangi bir çabayı  göğüslemesi; 8) Rum Yönetimi’nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi; 9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimin sağlanması”. 

banner22
Son Güncelleme: 19.05.2019 14:42
Anahtar Kelimeler:
Fransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta cinayet şoku!
Güney Kıbrıs'ta cinayet şoku!
Güney Kıbrıs Eurovision'da 15'inci oldu
Güney Kıbrıs Eurovision'da 15'inci oldu
Rum Polisi Eski Genel Müdürünün Görevinden Ayrılması
Rum Polisi Eski Genel Müdürünün Görevinden Ayrılması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim