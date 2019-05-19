Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmanın maddeleri

Simerini gazetesi Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında hafta içerisinde imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının maddelerine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın, hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini yazan gazete, anlaşmanın temel ekseninin, “iki ülke deniz kuvvetlerinin yararına yönelik stratejik işbirliği” olduğunu da belirtti.



Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, anlaşmanın teknokratik boyutunun derhal hayata geçirileceğini, bununla birlikte, Fransa deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko’daki deniz üssünün teknokratik olgularını değerlendirmek ve bu alanı incelemek amacıyla ilk Fransız uzmanların ileriki haftalarda Ada’ya geleceğini de yazdı.Gazete anlaşmanın içerisinde yer alan 9 maddeyi ise şöyle sıraladı:“1.Deniz üssünün, yüksek operasyonel menzilli üsse dönüştürülmesi; 2) deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra, bunun altı ay içerisinde operasyonel olarak hazır olması; 3) PESCO işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz’de operasyonda bulunacak ve demir atacak olan Fransız Deniz Kuvvetlerinin gereksinimlerinin tamamıyla karşılanması; 4) Fransa’nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığının garanti altına alınması; 5) Rum Yönetimi’nin operasyonel altyapılarının, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri için uygulanabilir bilgi gücü olarak kullanılması; 6)Fransa’nın Mari’deki altyapıların geliştirilmesi gerekliliğine ekonomik olarak katkıda bulunması; 7)Fransız Deniz Kuvvetlerinin, Türkiye tarafından Total şirketinin araştırma faaliyetlerinin engellenmesine yönelik herhangi bir çabayı göğüslemesi; 8) Rum Yönetimi’nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi; 9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimin sağlanması”.