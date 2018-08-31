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Fransız askeri uçağı Baf Havaalanı’na acil iniş yaptı

Fransa’ya ait C-130 tipi bir askeri uçağın, dün sabah, Baf Havalimanı’na acil iniş yaptığı belirtildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:52
Fransız askeri uçağı Baf Havaalanı’na acil iniş yaptı

Fileleftheros, askeri uçağın, Orta Doğu’dan uçuşuna başladığını ve Kıbrıs üzerindeyken pilotun, uçağın motorunun hasar gördüğünü bildirerek, Baf Havalimanı’na acil iniş yapmak için izin istediğini yazdı.

Habere göre, başarılı şekilde iniş yapan askeri uçak, gerekli teknik kontroller ve tamiratın yapılması için havaalanındaki özel bölüme park edildi.

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FransaC-130Askeri UçakBaf HavaalanıAcil InişGüney KıbrısHaber
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