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Fransız savaş uçakları, Güney Kıbrıs'a indi

Fransız ordusu, üslerini açan Güney Kıbrıs’a yerleşmeye başladı. Uzmanlar, Rumların limanlarını denetledi.

11 Ağustos 2020 Salı 11:14
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Fransız savaş uçakları, Güney Kıbrıs'a indi

Fransa ile Güney Kıbrıs, yürüttükleri ortak faaliyetlerin yanı sıra, Türkiye ve KKTC’ye karşı oluşturulan ittifakların öncülüğünü yapıyor.

İki ülke arasındaki askeri iş birliği, sahaya yansımaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf kenti yakınlarındaki hava üssüne, iki Fransız savaş uçağı indi.

FRANSIZ UÇAKLARI GÜNEY KIBRIS'TA

İki Fransız Rafale tipi savaş uçağı ve bir nakliye uçağı, Güney Kıbrıs’ın Andreas Papandreu Hava Üssü'ne ulaştı.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçtiğimiz ay Paris'te bir araya gelmişti.

İki lider, üç yıl önce imzaladıkları askeri savunma iş birliği anlaşmasını hayata geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Anlaşma, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

FRANSIZLAR, RUMLARIN LİMANLARINI İNCELEDİ

Anlaşma, teçhizat ve savunma konusunda iş birliği, ortak personel eğitimi ile arama ve kurtarma tatbikatlarını kapsıyor.

Fransız savaş uçaklarının, söz konusu anlaşma kapsamında Güney Kıbrıs'a indiği kaydedildi.

Fransız ordusundan uzmanlar, Rum deniz limanlarında incelemelere başlarken, Limasol ve Larnaka limanlarında keşif yapıldı.

MARİ LİMANI'NDA DENETİM

Fransız donanmasının konuşlanacağı Mari Limanı'ndaki çalışmalar da denetlendi.

Küçük çaplı karakol gemilerinin yaklaştığı Mari Deniz Üssü'nde büyük tonajlı gemilerin yanaşabilmesi için genişletme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Fransız Savaş UçaklarıGüney KıbrısFransa
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