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Fransız Turist Akama’da Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti

Akama bölgesinde "buggy" tipi araç kullanan 59 yaşındaki Sebagh Gerald Andre isimli Fransız turistin, araçla birlikte uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:06
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Fransız Turist Akama’da Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti

Alithia gazetesi 59 yaşındaki Fransız turistin kullandığı "buggy" tipi araçta, 20 yaşındaki kızının da bulunduğunu yazdı. Aracın uçurumdan denize düştüğünü yazan gazete, turistin liman polisi tarafından çıkarıldığını ve kaldırıldığı Poli Hastanesi’ne öldüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Baf Hastanesi’ne kaldırılan turistin 20 yaşındaki kızının sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Fransız turistlerin, Akama bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlanmasının nedeninin belirlenemediği belirtildi.

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