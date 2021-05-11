Fransız Uçak Gemisi “Charles De Gaulle” Güney Kıbrıs’Ta

Rum basını, Fransız uçak gemisinin “İslam devleti” karşısındaki “Inherent Resolve” operasyonu çerçevesindeki “Clemenceau 21” misyonuna katıldığını haber verdi.

Politis gazetesi geniş yer verdiği haberinde, Fransız uçak gemisinin, terörle mücadele ve Fransa’nın Akdeniz gibi stratejik öneme sahip bölgelerdeki varlığını güçlendirme hedefiyle dün Limasol limanına demirlediğini yazarken, geminin bin 800 kişilik mürettebata sahip olduğunu ve Fransa’nın nükleer enerjiyle çalışan iki uçak gemisinden ilki olduğuna işaret etti.

Gemide 20 Rafale Marine savaş uçağı, 2 erken uyarı ve kontrol uçağı aynı zamanda ultramodern helikopterler bulunduğu ifade edildi.

Uçak gemisinin son 3 yıl içerisinde 3’üncü kez Güney Kıbrıs’a geldiği de belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet Catalano ise, Fransız uçak gemisinin Limasol limanına demirlemesi sebebiyle basın mensuplarının limana yaptıkları ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, savunma konularındaki üst düzey konukseverlik ve işbirliğine atıfta bulundu.

Fransız büyükelçi, Rum makamlarının Fransız donanmasına ve uçak gemisine sağladıkları liman hizmetlerine de teşekkür etti.

ORTAK TATBİKATLAR

Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO), Fransız deniz kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ta bulunması sebebiyle, önümüzdeki dönem içerisinde Fransız donanmasıyla Doğu Akdeniz’in deniz bölgesinde hava ve deniz tatbikatları gerçekleştirmeyi planladığı ve bu tatbikatlara RMMO Deniz ve Hava Komutanlığı personeli ile araçlarının katılacağı da kaydedildi.