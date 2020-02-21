Fransız uçak gemisi Limasol’da

Fransız uçak gemisi “Charles De Gaulle”, Rum Milli Muhafız Ordusuyla (RMMO) yaptığı ortak tatbikatlar çerçevesinde, bu sabah Limasol limanına demirledi.

Fransız uçak gemisinin Avrupa’nın en büyük savaş gemisi olduğunu belirten Rum haber kaynakları, geminin yaklaşık 2 bin kişilik mürettebata sahip olduğunu ve bunun Fransa’nın nükleer enerjiyle çalışan iki uçak gemisinden ilki olduğuna işaret etti.

Uçak gemisinde şu an 20 adet “Rafale Marine” tipi savaş uçağı, 2 adet “E-2C Hawyake” erken uyarı ve kontrol uçağı, bir adet “Caiman” helikopteri ve 2 adet “DauphinPedro” helikopteri bulunduğu belirtilirken, 2010 ve 2016 yıllarında da Limasol limanına demirleyen geminin, 26 Şubat’tan buradan ayrılacağı ifade edildi.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın uçak gemisini ziyaret etmesinin beklendiği de bildirildi.