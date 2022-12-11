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Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı’nın ziyareti Rum Dışişleri’ni harekete geçirdi!

Rum Dışişleri yeni yılla birlikte Kenya’ya diplomatik misyon şefi atayarak Afrika ülkelerine daha çok vurgu yapmayı planlıyor.

11 Aralık 2022 Pazar 10:43
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Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı’nın ziyareti Rum Dışişleri’ni harekete geçirdi!



Gambia Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un KKTC’ye gerçekleştirdiği resmî ziyareti, KKTC’nin tanınması provası olarak tanımlayan Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, bunu önlemek için Bakan Yoannis Kasulidis eliyle harekete geçtiği bildirildi.

Haftalık Kathimerini’ye göre Kasulidis geçen Salı günü Rum büyükelçilere "Türkiye’nin üçüncü ülkeler üzerinden yürüttüğü maharetlere, TPAO’nun Doğu Akdeniz’de yürüttüğü araştırma sondaj faaliyetlerine ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ileri götürmekte olduğu SOFA anlaşmasına Rum yönetiminin tepkilerine" dair siyasi talimatlarını içeren mektuplar gönderdi.

Gelecekte Gambiya’nın durumunda olma potansiyeli taşıyan Kazakistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları ile temas da eden Kasulidis, bu iki ülkeye diplomatik heyetler de gönderdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yeni yılla birlikte BM’de dört sandalyeye (global headquarters) ve BM Çevre Programı’nda (UNEP) önemli diplomatik makama sahip olan Kenya’ya diplomatik misyon şefi göndererek Afrika ülkelerine daha çok vurgu yapmayı planladığı kaydedildi. Rum yönetiminin Kenya’da büyükelçilik açma kararının 2019’da alınmış olmasına karşın atama yapılmadığı eklendi.

Haberde Rum yönetiminin şu anda şu dört eksende hareket etmekte olduğu belirtildi:

1-Önleme siyaseti alanında; KKTC’nin üçüncü ülkelerce tanınmasını veya siyasi açıdan yükseltilmesini doğrudan engelleme hareketleri

2- Doğu Akdeniz’de bulunan ancak şu anda sözde Rum MEB’inin dışında duran Türk sondaj gemilerinin hareketlerindeki sükûnetin AB düzeyinde idame ettirilmesi

3-Kapalı Maraş’ta emrivakilere yönelik eylemlerin daha da dondurulması,

4-AB ve BM düzeyinde, Kıbrıs sorununda hareketliliğin yeniden başlaması perspektifinin ayakta tutulması çabası.

Anahtar Kelimeler:
GambiyaKKTCZiyaretGüney KıbrısRumDışişleri
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