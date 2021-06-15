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Gazeteci Elam’cıların Tehditlerine Maruz Kaldı

15 Haziran 2021 Salı 13:24
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Gazeteci Elam’cıların Tehditlerine Maruz Kaldı

Güney Kıbrıs’ta “Skala Times” isimli online derginin baş editörü Yota Dimitriu’nun, ELAM destekçilerinin tehditlerine maruz kaldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Skala Times” isimli internet dergisinin baş yazarı ve editörü Yota Dimitriu’nun, Larnaka bölgesinden yeni seçilen milletvekillerinin yapacakları işlerin yer alacağı yeni bir köşe oluşturacağını ancak bu köşesinde “Neonazi ELAM’a yer olmadığını” yazmasının ardından ELAM destekçilerinin yoğun tepkisiyle karşılaştığını yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun sosyal medya hesaplarına ELAM sempatizanları tarafından onlarca hakaret mesajı geldiğini, bazılarının tehdit unsurları içermesi sebebiyle Dimitriu’nun Rum polisine şikayet dilekçesi verdiğini aktardı.

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