Gazete, etkinlikler çerçevesinde ilk olarak sabah 07:30-10.30’da, Ay.Georgios Kserinos Kilisesi’nde ayin yapılacağını, ardından ise saat 11.30’da Palm Beach sahilinde denize haç atma merasiminin gerçekleştirileceğini belirtti.
Gazimağusa’da “Theofania Yortusu” için ayin yapılacak
Kıbrıslı Rumların, kutsal günlerinden olan denize haç atarak suları kutsadığı “Teofania yortusu” nedeniyle, 6 Ocak Pazar günü, Gazimağusa suriçindeki Ay.Georgios Kserinos Kilisesi’nde ayin düzenleyeceği belirtildi.
30 Aralık 2018 Pazar 18:10