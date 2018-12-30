Gazimağusa’da “Theofania Yortusu” için ayin yapılacak

Alithia gazetesi, konuyla ilgili yapılan açıklamaya dayanarak “Theofania” kutlamalarının, dördüncü yılda, “Konstantias ve Mağusa Metropolitliği”, sözde “Maraş Belediyesi” ve “Mağusa bizim şehrimiz İnisiyatifi” tarafından organize edildiğini yazdı.

Gazete, etkinlikler çerçevesinde ilk olarak sabah 07:30-10.30’da, Ay.Georgios Kserinos Kilisesi’nde ayin yapılacağını, ardından ise saat 11.30’da Palm Beach sahilinde denize haç atma merasiminin gerçekleştirileceğini belirtti.