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Gece kulübünde ateş açma

Baf’ta dün sabaha karşı yaşanan bir kavga olayının ardından gece kulübünden kovulan 21 yaşındaki şahsın, silahla gece kulübüne geri dönerek ateş açtığı belirtildi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:15
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Gece kulübünde ateş açma
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Dün sabaha karşı 3 sıralarında meydana gelen olaya güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından kavgayı çıkaran kişilerin gece kulübünden uzaklaştırıldığını yazan Haravgi gazetesi, kavgayı çıkaranlardan birinin gece kulübünden ayrılırken, orada bulunan görevliye tehditler savurduğunu belirtti.

Bir süre sonra gece kulübü yakınlarına park etmiş bir araçtan 4 el ateş edildiğini ve ateş açılmasının ardından aracın bölgeden uzaklaştığını yazan gazete, polisin araştırmalarının ardından, gece kulübü görevlisine tehditler savuran Baf sakini 21 yaşındaki şahsın tutuklandığını ve gözaltına alındığını ekledi.

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