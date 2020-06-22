Geçiş noktalarından 600’den fazla kişi geçti

Rum Polisi, Kermiya Geçiş Noktası ve Ledra Palas geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyinden, Kıbrıs’ın güneyine 480 kişiden fazla geçiş olduğunu belirtti.
Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ise 120’den fazla geçiş yapıldı belirtildi.
Kermiya ve Ledra Palas geçiş noktalarından Kıbrıs’ın güneyine 280 araç, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ise 60 araç geçtiği ifade edildi.
Rum Polisine göre, 13 -21 Haziran tarihleri arasında geçiş noktalarından toplam 122 kişi geçti.
Pazar günü Kıbrıs’ın güneyine 51 kişi, Kıbrıs’ın kuzeyine ise 16 kişi geçiş yaparken 19 ve 21 Haziran tarihleri arasında toplam 15 kişinin geçtiği söylendi.
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