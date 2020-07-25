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Gelen yolcu sayısındaki düşüş %100'e dayandı

Rum tarafındaki hava limanlarının açılmış olmasına rağmen haziran ayında ülkeye giden turist sayısındaki düşüşün yüzde 100’e dayandığı bildirildi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:14
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Gelen yolcu sayısındaki düşüş %100'e dayandı

Rum tarafındaki hava limanlarının açılmış olmasına rağmen haziran ayında ülkeye giden turist sayısındaki düşüşün yüzde 100’e dayandığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilerine dayanarak bu yıl Haziran ayının turizm açısından “kara” diye niteledi.

Haberde 2019 Haziranı’nda 509 bin 622 olan gelen yolcu sayısının 2020 Haziranı’nda 9 bin 119’da kaldığına ve yüzde 98.2 oranında düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Habere göre geçen yılın ilk yarısında 1 milyon 631 bin 23 olan gelen yolcu sayısının bu yılın ilk yarısında 255 bin 675’te kalarak yüzde 84,3 azalacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTurizm
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