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Gelirlerde yüzde 17’lik artış

Güney Kıbrıs’ın Ocak-Eylül 2022 dönemindeki mali gelirlerinde yüzde 17’lik bir artış gerçekleştiği bildirildi.

03 Kasım 2022 Perşembe 11:56
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Gelirlerde yüzde 17’lik artış



Alithia ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Ocak-Eylül 2022 dönemindeki gelirlerinde yüzde 16,9’luk bir artış gözlemlendiğini, bütçenin ise yarım milyar Euro fazlada olduğunu yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın gelir ve gider rakamlarına ayrıntılı yer verdiği haberinde, söz konusu dönemde bütçe fazlasının 587 milyon Euro (GSMH’nın yüzde 2,2’si) olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Haberde, geçen yılın aynı döneminde bütçenin 453 milyon Euro (GSMG’nın yüzde 1,9’u) açık verdiği ifade edildi.

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