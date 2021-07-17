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Gençler hediyelerle aşı olmaya teşvik edilecek

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Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, son günlerde ciddi şekilde artış gösteren Covid-19 vakalarına yönelik bir dizi tedbir açıkladı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:36
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Gençler hediyelerle aşı olmaya teşvik edilecek

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas tarafından açıklanan yeni tedbirlerle birlikte, gençlerin aşı olmasını cazip hale getirmek için bazı teşvikler de getiriliyor. Aşı olan gençlere uçak bileti, furbol maç bileti ve Public ile Zara gibi mağazalarda kullanılabilecek hediye çeki gibi teşvik kararları alındı.

Hacıpandelas, Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünün giderek kötüleştiğini ve birkaç gün içerisinde vakaların kat be kat arttığını; bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun tüm verileri inceleyerek bir dizi karar ürettiğini belirtti.

20 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bu tedbirleri şu şekilde sıralandı:

“Kamplar yasaklanıyor. Şu anda mevcut olan kamplar da en fazla 23 Temmuz’a kadar sürebilecek, akabinde kapatılacak.

Lokanta, gece kulübü, disko ve diğer eğlence merkezlerinde her masada en fazla 10 kişi bulunabilecek ve misafirlerin dans etmesi yasak olacak. Dans yasağından, sadece tam aşılı veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olan kişilerin girebildiği mekanlar muaf olacak. Mekan sahipleri, Sağlık Bakanlığı’na mekana yalnızca bu kriterlere uyan kişileri alacağına dair yazılı beyanda bulunacak.

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Güney Kıbrıs
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