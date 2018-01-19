Georgiev: "Çözüm için en iyi garanti"

Bulgaristan’ın Lefkoşa Büyükelçisi Hristo Georgiev, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliğinin, Kıbrıs sorununun çözümü için en iyi garanti olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren AB Dönem Başkanlığı’nı devralan Bulgaristan’ın Lefkoşa Büyükelçisi, dün düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin önceliklerini açıkladı.

Georgiev, Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için, “Guterres çerçevesi”, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları ve AB ilkeleri temelinde bir yol izlenmesi gerektiğine işaret etti.



Bulgaristan hükümetinin Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden Büyükelçi, ülkesinin Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini kaydetti.

Enerji konusuna da değinen Georgiev, Bulgaristan’ın, enerji yollarının geçiş güzergâhında bulunduğunu ve bu bağlamda, çeşitli yerlerden doğal gaz getirilmesi amacıyla, doğal gaz dağıtım merkezi inşa etmeye çalıştığını söyledi.

Büyükelçi, Bulgaristan’ın Türkiye- AB diyaloğunu desteklediğini kaydederek, Türkiye’yi, AB’ye üye olabilmek adına gereken adımları atmaya çağırdı.