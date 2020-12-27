Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hristostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir görüşmelerinde kendisine, iki devletli çözümü istediğini söylediğini, ELAM’a başta destek verdiğini ancak daha sonra vazgeçtiğini ve DİKO’nun üç kurucusundan biri olduğunu açıkladı.

"ERDOĞAN GERÇEK BİR VATANSEVER"



Rum basınına konuşan II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini de paylaşarak, “Türklerin lideri Erdoğan, yıllarca Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan bugün intikam alan gerçek bir vatansever” ifadelerini kullandı.

REFERANDUMDA HAYIR ÇIKMASI İÇİN 50 BİN KIBRIS LİRASI HARCADIM



II. Hrisostomos, 2004 yılındaki Annan planı referandumlarda “hayır”a destek vermek için “50 bin Kıbrıs Lirası harcadığı” itirafı hatırlatılarak, bu paraları nerelere verdiği sorulduğunda şunları söyledi: “Halkı yönlendirmemiz için afiş çıkarmak, şunu-bunu yapmakla ilgilenen bir grup vardı. O zaman bir gazeteci, Başpiskoposluk tarafından kesilmiş 50 bin liralık bir çek fotokopisini sallayarak geldi. Onu kendisine bir muhasebeci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpiskoposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak ‘Kilise’nin mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun?’ diye bağırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti”

İNGİLİZLER ADİ, BİZİ YIKACAKLARINI SANDILAR



II. Hrisostomos, eski Rum lider Tasos Papadopulos kast edilerek “o size, barikatların açılmasını istemediğini söyledi mi?” sorusu üzerine “İstemiyordu. Hakikaten istemedi. Bize sıkıntı yaratacağını biliyordu” dedi ve şunları ekledi: “Halk haykırarak Avrupa’ya hayır diyelim dediğinde bir açıklama yaptım ve hayır büyükler içindir, küçükler için değil dedim. 2003’te Başkanlığa çıktım. İzah ettim” dedi. Öte yandan, II. Hristostomos kendisine yöneltilen, 2004’teki Annan referandumda verilen hayır cevabını nasıl izah edersiniz?” sorusuna “Kaybettiğimizi görüldü. Kıbrıs gidiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti gidiyor. İngilizler adi. O sakat bağımsızlığı verdiler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni istedikleri zaman yıkabileceklerini zannettiler” ifadelerini kullandı.

DHA