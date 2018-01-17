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Gergin havayı daha da kötüleştirmiş

 AKEL’in, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarını, “talihsiz” olarak nitelediği bildirildi...

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:19
Gergin havayı daha da kötüleştirmiş
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 AKEL’in, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarını, “talihsiz” olarak nitelediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde doğal kaynakları keşfetme ve bundan istifade etmeye yönelik araştırma ve sondaj yapma hakkına sahip olduğunu” iddia ederek, bunun tüm uluslararası toplumca tanındığını kaydetti.

AKEL, Burcu’nun Türkiye’nin Akdeniz’de sondajlara başlayacağına dair sözlerinin “talihsiz” olduğunu ve Crans Montana’daki başarısızlığın ardından oluşan gergin havayı daha da kötüleştirdiğin iddia etti.

Burcu’nun da söylediği gibi BM Genel Sekreteri’nin son raporunda ifade ettiği üzere Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynakların ortak zenginlikler olduğunu belirten AKEL, Hristofyas ile Talat arasında ilgili bir uzlaşının bulunduğunu anımsatıp Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüyle bu meselenin çözülmüş olacağını savundu.

Şu an için zamanın, gereksiz gerilimler yaratmak zamanı olmadığını söyleyen AKEL, BM Genel Sekreteri’nin önerileri temelinde çözüm çabalarına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

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