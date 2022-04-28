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Gizemli virüs Kıbrıs'ta!
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Gizemli virüs Kıbrıs'ta!

Güney Kıbrıs’taki 4 buçuk yaşındaki kız çocuğunun, etiyolojisi bilinmeyen akut hepatit vakası olduğu belirtildi.

28 Nisan 2022 Perşembe 14:31
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Gizemli virüs Kıbrıs'ta!

Güney Kıbrıs’taki 4 buçuk yaşındaki kız çocuğunun, etiyolojisi bilinmeyen akut hepatit vakası olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilk olarak İngiltere’de, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüse bağlı olarak, 4 buçuk yaşındaki kız çocuğunun hepatit semptomlarıyla Makarios Hastanesi’ne başvurması üzerine Makarios Hastanesi yetkililerinin Avrupa’nın ilgili birimlerine bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Avraam İlias konu hakkında yaptığı açıklamada 4 buçuk yaşındaki kız çocuğunun durumunun, Avrupa ağına rapor ettiğini belirtti.

İlias, kız çocuğunun yaklaşık bir ay önce hepatit semptomlarıyla hastaneye başvurduğunu ancak etiyolojisinin belirlenemediğini ifade etti.

Makarios Hastanesi Pediatrik Karaciğer Gastroenteroloji ve Beslenme Merkezi Sorumlusu Panayiota Protopapa ise yaptığı açıklamada kız çocuğunun, ilk defa karşılaştıkları kötü bir klinik tablo göstermesiyle akut hepatit vakası olarak görüldüğünü belirtti.

Protopapa, tüm ilgili protokollerin izlenildiğini ve hepatite neden olan diğer virüslerin dışarda bırakıldığını söyledi.

Protopapa çocuğun hepatit vakası protokolü uyarınca yoğun bakımla tedavi gördüğünü, taburcu olduğunu ve sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

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