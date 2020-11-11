Google eski CEO’suna Kıbrıs vatandaşlığı

Google eski CEO’su Eric Schmidt’in, Güney Kıbrıs vatandaşlığı almak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Recode” isimli haber sitesinin yayınına dayanarak, Google eski CEO’su Eric Schmidt’in “Kıbrıs” vatandaşı olabilmek için ilgili planı tamamladığını yazdı.

Schmidt’in, geçtiğimiz ekim ayında, bir diğer deyişle “Kıbrıs Yatırım Programı’” son nefesini vermeden önce, ailesi ile birlikte vatandaşlık almak için başvuru yaptığını yazan gazete, Schmidt’in Amerika’nın en zenginleri arasında bulunduğuna dikkati çekti.