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Görev süresi dolmadan gelmek istiyormuş

BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Feltman’ın Şubat’ta adaya geleceği iddia edildi...

07 Ocak 2018 Pazar 19:42
Görev süresi dolmadan gelmek istiyormuş
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın Kıbrıs sorununun çözümü sürecini başlatmak için Şubat ayında Kıbrıs’a geleceği iddia edildi.

Simerini gazetesi “Feltman Başlangıç Düdüğünü Çalıyor – Şubatta Geliyor – Özel Danışman Atanması Düşünceleri” başlıkları altında verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına yeniden başlamaya hazırlandığını ve BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ı Şubat ayında adaya göndereceğini savundu.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Feltman’ın görev süresinin dolacağı Mart ayı öncesinde Kıbrıs’a gelmeyi planladığını, hedefin çözüm sürecinde daha fazla zaman kaybedilmemesi olduğunu yazdı.

ÖZEL DANIŞMAN ATANMASI DÜŞÜNCELERİ

Gazete haberinin devamında, BM’nin Ağustos ayından beridir özel danışman atama yönünde Rum hükümetiyle iletişime geçmediğini ancak bu durumun Şubat’tan sonra değişmesinin beklendiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuya ilişin nabız yoklamalarına başladığını öne süren gazete, Feltman’ın Şubat ayındaki ziyaretinde adadaki her iki tarafa bazı isimler sunacağını ve nabız yoklayacağını da savundu.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 20:33
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