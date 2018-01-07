Görev süresi dolmadan gelmek istiyormuş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın Kıbrıs sorununun çözümü sürecini başlatmak için Şubat ayında Kıbrıs’a geleceği iddia edildi.

Simerini gazetesi “Feltman Başlangıç Düdüğünü Çalıyor – Şubatta Geliyor – Özel Danışman Atanması Düşünceleri” başlıkları altında verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına yeniden başlamaya hazırlandığını ve BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ı Şubat ayında adaya göndereceğini savundu.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Feltman’ın görev süresinin dolacağı Mart ayı öncesinde Kıbrıs’a gelmeyi planladığını, hedefin çözüm sürecinde daha fazla zaman kaybedilmemesi olduğunu yazdı.

ÖZEL DANIŞMAN ATANMASI DÜŞÜNCELERİ

Gazete haberinin devamında, BM’nin Ağustos ayından beridir özel danışman atama yönünde Rum hükümetiyle iletişime geçmediğini ancak bu durumun Şubat’tan sonra değişmesinin beklendiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuya ilişin nabız yoklamalarına başladığını öne süren gazete, Feltman’ın Şubat ayındaki ziyaretinde adadaki her iki tarafa bazı isimler sunacağını ve nabız yoklayacağını da savundu.