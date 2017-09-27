Gövde gösterisi yapılacak

Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek resmi geçit töreninin eskiden olduğu gibi gerçekleştirileceği ve yeni silahların da geçitte yer alacağı belirtildi.

Politis gazetesi, İsrail’den alınan TAVOR tipi tüfekler ile keskin nişancı tüfekleri Accuracy gibi silahların geçit töreninde yer alacağını yazarak, törende, Agusta helikopterleri ile birlikte yer alacak olan Mi35 saldırı helikopterinin de, dün, hazırlık amaçlı olarak, Güney Lefkoşa üzerinde uçtuğunu kaydetti.

SİRENLER ÇALDI

Politis gazetesi aynı haberinin içerisinde, sivil savunma sirenlerinin çalışıp çalışmadığına dair dün bir denemenin gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, sirenlerin, deneme amaçlı çalacak olması konusunda bilgi sahibi olmayanların, durumu öğrenene kadar endişelendiğini de belirtti.