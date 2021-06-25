Greko Burnu'nda Mülteci Tespit Edildi

Fileleftheros gazetesi, Rum Liman Polisinin, Greko Burnu’nun 20 deniz mili doğusunda, içinde 60-70 mültecinin yer aldığı bir teknenin tespit ettiğini ve tekneyi gerekli prosedürler için beklettiğini yazdı.
Son Güncelleme: 25.06.2021 17:02
Güney Kıbrıs’ın Greko Burnu’nda dün, mültecileri taşıyan bir tekne tespit edildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Liman Polisinin, Greko Burnu’nun 20 deniz mili doğusunda, içinde 60-70 mültecinin yer aldığı bir teknenin tespit ettiğini ve tekneyi gerekli prosedürler için beklettiğini yazdı.