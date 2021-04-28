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GRİVAS’IN HEYKELİNE SALDIRI

Limasol’da bulunan Grivas heykeli bir kez daha saldırıya uğradı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:41
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GRİVAS’IN HEYKELİNE SALDIRI

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’un “Ayios Nikolaos” bölgesinde bulunan Grivas heykeline boyalı saldırıda bulunulduğunu yazdı.
Habere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler heykelin üzerine siyah ve beyaz boya fırlattı.
Söz konusu heykelin daha önce de kırmızı renkte boyayla kaplandığı belirtilirken, Rum polisinin soruşturma başlattığı aktarıldı.

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