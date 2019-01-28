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Gülme Gazı Ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:07
Gülme Gazı Ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güney Kıbrıs’ta bir eğlence merkezinde yüksek miktarda gülme gazı, bir diğer olayda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin önceki gün Larnaka’daki bir eğlence merkezine baskın düzenlediğini ve baskında 539 adet mühürlü gülme gazı ele geçirildiğini yazdı.

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Habere göre, söz konusu işletmenin 24 yaşındaki sahibi ise tutuklandı.

Gazete, Baf’ta yaşanan bir diğer olayda ise Rum polisinin bir eve baskın düzenlediğini, baskında 51 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirdiğini belirtti.

Habere göre, ev sahibi 37 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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