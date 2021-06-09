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Gümrükte Bir Ayda El Konulanlar Açıklandı

Rum Gümrük makamları 1-31 Mayıs döneminde el koyduğu emtianın dökümünü açıkladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:15
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Gümrükte Bir Ayda El Konulanlar Açıklandı

Fileleftheros’un haberine göre, sözü edilen dönem içerisinde el konulanlar şöyle: 

"9 kilo 302 kilo hintkeneviri, 67 bin kutu sigara, 893 puro, 28 kilo 946 gram tütün (sigara ve nargile), 8 kilo 690 gram ısıtmalı sigara ve 743 parça iç giyim ve konfeksiyon, çanta, cüzdan v.b. 4 bin 84 litre renklendirilmiş akaryakıt, 16 araç. Ülkeye girişi yasak veya kısıtlanmış olan koruyucu maske, ilaç, süt ürünü, tohum, CE işareti olmayan elektronik ürün, oyuncak, işitme ürünleri, peruk, tıbbi teçhizat,  elektronik sigara, elektronik sigara sıvı ve yedek parçaları.”

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