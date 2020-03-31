Güney: 262 vaka, 8 ölüm!

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 32 yeni vaka daha tespit edildiği söylenirken, 4 tanesinin İngiliz Üsleri'nden olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 262'ye yükseldiği Kıbrıs'ın güneyinde, bugün tespit edilen 32 vakanın 13'ünün temastan dolayı bulaştığı söylendi.

82 yaşında bir kişinin ise Koronavirüs salgınından dolayı bugün hayatını kaybettiği söylenirken toplam kayıp sayısı ise 8'e ulaştı.

8 kişinin bugüne kadar Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiği Kıbrıs'ın güneyinde, toplam vaka sayısı ise 262.

Kaynak : Kıbrıs Postası