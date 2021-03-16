Güney'de 1 kişi hayatını kaybetti, 500’e yakın vaka

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 47,884 test yapıldı, 475 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 241 olurken, toplam vaka sayısı ise 40,344’e ulaştığı bildirildi.