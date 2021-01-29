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Güney'de 119 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 119 yeni vaka daha saptandı, 51 kişinin ise sağlık durumu kritik...

29 Ocak 2021 Cuma 20:42
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Güney'de 119 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde yapılan son 24 saatte 119 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplam vaka sayısı 30 bin 657'ye yükseldi.

51 vakanın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 29.01.2021 21:43
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