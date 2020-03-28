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Güney'de 129 kişi hakkında yasal işlem

Kıbrıs'ın güneyinde dün akşam 18.00'den bu sabah 06.00'ya kadar Rum Polisi denetlemeler yaptı, 129 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

28 Mart 2020 Cumartesi 10:42
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Güney'de 129 kişi hakkında yasal işlem

Rum Polisi bugün yaptığı açıklamada dün akşam saat 18.00’den bugün sabah saat 06.00’ya kadar toplam 3 bin 502 kişinin denetlendiğini söyledi.

Hem trafikte olanların hem de yaya olanların denetlendiği bildirilirken, 129 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

En çok denetimin Limasol’da yapıldığı dikkat çekerken en az denetimin ise Larnaka’da yapıldığı ifade edildi.

129 kişinin hakkında yasal işlem başlatılırken,  büyük çoğunluğunu kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal edenler olduğu söylendi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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