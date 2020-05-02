Güney'de 2 yeni pozitif vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa ve Larnaka’daki süpermarket ve restoran çalışanlarında pozitif vakalar tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Larnaka’da pozitif vaka Sklavenitis Süpermarket’in Kasap bölümünde çalışan bir kişi.

Süpermarketin yönetimi dün Epidemiyolojik Gözetim tarafından bilgilendirildi ve yakın temaslar çalışma alanından uzaklaştırılarak market dezenfekte edildi. Bakanlık, işyerinin yeniden açılması için izin verildiğini de açıklamasına ekledi.

İkinci vaka ise Lefkoşa'daki AVO restoranında bulundu. Alanı dezenfekte etmek için talimatlar verildi. Sağlık bakanlığı, işletmenin bir süre kapalı kalacağını açıkladı.

Daily Cyprus