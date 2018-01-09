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Güney'de 21 yaş altındakiler bazı şartlarda kumarhaneye girebilecek

Güney Kıbrıs’ta yapılacak kumarhane tesisine 21 yaşın altındakilerin belirli şatlar altında girebileceği bildirildi...

09 Ocak 2018 Salı 12:34
Güney'de 21 yaş altındakiler bazı şartlarda kumarhaneye girebilecek
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Güney Kıbrıs’ta yapılacak kumarhane tesisine 21 yaşın altındakilerin belirli şatlar altında girebileceği bildirildi. 

Alithia gazetesi, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bir milletvekilinin sorusu üzerine 21 yaş altındakilerin kumarhane tesisine girişleriyle ilgili izahatta bulundu. 

Habere göre, bahse konu yaş grubundakilerin, kumarla ilgili olmayan diğer olanaklardan yararlanmak için bir yetişkin eşliğinde özel koridorlardan tesise giriş yapabileceğini anlatan Lakkotripis, bu kişilerin kumar oynanan alanda bulunmasının ya da herhangi bir kumar masası ya da cihazına yaklaşmasının yasak olduğunu belirtti. 

Fileleftheros gazetesi ise haberinde kumarhanenin özelliklerine yer verdi.

Kumarhanede 136 oyun masası ve bin 200 kumar makinesi olacağını kaydeden gazete, ayrıca kumarhaneyle birlikte 500 odalı otel, konferans salonu, konser alanı, spa merkezi, restoran-eğlence alanı, sergi ve diğer maksatlar için kullanılabilecek salon inşa edileceğini kaydetti.

Yatırım maliyetinin 500 milyon Euro olmasının beklendiğini aktaran gazete, inşa için 4 bin, sonrasında da 2 bin 400 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını belirtti. 

Haberde ayrıca Integrated Casino Resorts Cyprus Limited konsorsiyumunun bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret ederek, kumarhaneyle ilgili planların sunumunu yapacakları belirtildi. 

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