Güney'de 4 yeni Korona vakası daha!

Kıbrıs Rum kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde 4 yeni koronavirüsü vakası tespit edildi.
4 vakanın da pozitif çıktığı açıklanırken, bunlardan 2’sinin Larnaka Havaalanı’nda İngiltere’den gelen yolcu olduğu ve orada yapılan testler sonucu anlaşıldığı belirtildi.
1 vakanın Limasol’daki evinde dünden beri karantinada olduğu söylenirken diğer vakanın nerede olduğu henüz bilinmiyor…
Kıbrıs Postası
açınnn kapıyıııııı...
nooldu dün de eylem vardı yapılmadı mı?Beğen (3) Beğenmedim! (0)
Şimdi bizim kapatmamız lazım amma bu sendikacıları görün o zaman .g..lerini yırtıp başlarına geyerler işbirlikçiler