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Güney'de 4 yeni Korona vakası daha!

Kıbrıs Rum kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde 4 yeni koronavirüsü vakası tespit edildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:13
2004 Okunma
Güney'de 4 yeni Korona vakası daha!

Kıbrıs Rum kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde 4 yeni koronavirüsü vakası tespit edildi.

4 vakanın da pozitif çıktığı açıklanırken, bunlardan 2’sinin Larnaka Havaalanı’nda İngiltere’den gelen yolcu olduğu ve orada yapılan testler sonucu anlaşıldığı belirtildi.

1 vakanın Limasol’daki evinde dünden beri karantinada olduğu söylenirken diğer vakanın nerede olduğu henüz bilinmiyor…

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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nkl 2020-03-11 16:21:42

açınnn kapıyıııııı...

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nmk 2020-03-11 16:22:41 @nkl

nooldu dün de eylem vardı yapılmadı mı?

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kapıcı 2020-03-11 17:26:11

Şimdi bizim kapatmamız lazım amma bu sendikacıları görün o zaman .g..lerini yırtıp başlarına geyerler işbirlikçiler

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