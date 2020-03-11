Güney'de 4 yeni Korona vakası daha!

Kıbrıs Rum kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde 4 yeni koronavirüsü vakası tespit edildi.

4 vakanın da pozitif çıktığı açıklanırken, bunlardan 2’sinin Larnaka Havaalanı’nda İngiltere’den gelen yolcu olduğu ve orada yapılan testler sonucu anlaşıldığı belirtildi.

1 vakanın Limasol’daki evinde dünden beri karantinada olduğu söylenirken diğer vakanın nerede olduğu henüz bilinmiyor…

Kıbrıs Postası