Güney'de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.