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Güney'de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

07 Haziran 2020 Pazar 18:05
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Güney'de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.

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