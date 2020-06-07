Güney'de 4 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.
Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.
Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.
Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.
Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.