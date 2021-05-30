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Güney'de 44 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs pazar günü 44 yeni koronavirüs vakası duyurdu.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:37
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Güney'de 44 yeni vaka!

Pandeminin başlangıcından bu yana toplam ölüm sayısı 360'ta kaldı. Şu anda hastanede 32'si ağır olmak üzere 73 koronavirüs hastası bulunuyor.

47.156 PCR ve hızlı testlerden 44 yeni vaka tespit edildi, pozitiflik oranı yüzde 0.09.

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