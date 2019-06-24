Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

Güney'de 5 yılda, 5 bin 547 aile içi şiddet vakası yaşandı!

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet rakamlarının korkuttuğu, çünkü son beş yılda kayıtlara, 5 bin 131 olay ve 5 bin 547 mağdurun geçirildiği belirtildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
Güney'de 5 yılda, 5 bin 547 aile içi şiddet vakası yaşandı!

Rum polisinin elindeki verilere göre, 2013-2018 yılları döneminde 3 bin 225 fiziksel şiddet, 1747 psikolojik şiddet ve 159 cinsel şiddet olayının kayda geçirildiğini yazan Haravgi gazetesi, şiddet olaylarında artış gösteren bir eğilim olduğunu, çünkü 2017 yılında 774, 2018 yılında ise 889 olay yaşandığını belirtti.

Mağdurları reşit olmayan kişilerin karıştığı olaylardaki artışın ise endişe verici olduğuna işaret eden gazete, son beş yılda 18 yaş altı mağduru olan 1034 olayın kayda geçirildiğini, bunların 511’inin erkek, 523’ünün ise kız çocuğu olduğunu ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GüneyşiddetHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı
Güney Kıbrıs’ta maaşlar düşük, temel tüketim ürünleri ise pahalı
Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu
Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis: “Bilgi Akışında Artış Var”
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis: “Bilgi Akışında Artış Var”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim