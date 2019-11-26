Güney'de 8 otobüs kundaklama sonucu tamamen yandı

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kapnos Airport Shuttle Ltd’e” ait 8 otobüsün (7 otobüs 1 de minibüs ) , Larnaka’ya bağlı Aradip’te park halindeyken dün sabaha yakın, kundaklanması haberine geniş bir biçimde yer verdiler.

Haberi “Kamu Ulaşımına İlişkin Yeni Sözleşmeler- İhalelerin Onaylanmasından Önce Darbe” şeklindeki başlıklarla veren gazete, Larnaka polisinin, bahse konu şirkete ait 8 otobüsün kundaklanma neticesinde tamamen yanması olayını, şirketin ihalenin bir bölümünü kazanması durumunda kamu taşımacılığıyla ilgili yeni sözleşmeler çerçevesinde bu otobüslerin kullanımının engellenmesine bağladığını yazdı.

Otobüslerin, Aradip’te bulunan tellerle çevrili olan park yerinde bulunduklarını yazan gazete, otobüslerin yanması sonucunda şirketin 300 bin Euroluk zarara uğradığını, bununla birlikte otobüslerin, sigorta kapsamında olduğunu bunun da; zararın bir kısmının karşılanacağı anlamına geldiğini belirtti.

Gazete bu kundaklama olayının arkasında şirketin mesleki başarısının sekteye uğratılmasının bulunduğunu da yazdı.

Haberi “Milyonerlerin Savaşı Başladı Mı?” başlığıyla veren Politis gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, “Kapnos Airport Shuttle Ltd’e” ait, 8 otobüsün yanıp kül olduğu şeklindeki haberin duyulmasıyla, dehşete kapıldığını yazdı.

Söz konusu 8 otobüsten, 7’sinin, yeni ve alçak tabanlı olduğunu yazan gazete, bu suç faaliyetinin, sadece şirketin sahiplerine değil Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yönelik gözdağı mesajı da teşkil ettiğini belirtti.

Gazete Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, 2’si yeni 6’sı ise mevcut olan toplam 8 şirketten aldığı yeni sözleşmelere ilişkin tekliflerin değerlendirilmesinde son aşamada olduğuna dikkati çekti.