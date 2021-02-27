GÜNEY'DE ALTIN PASAPORTLARA İLİŞKİN YENİ İDDİALAR

Politis gazetesi Rum Sayıştaylığın, altın pasaportlar ve Ay.Napa Marinasına ilişkin tespitlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuya müdahil olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete Sayıştaylığın, Turizm Müsteşarlığı ile ilgili yayımladığı rapora dayanarak Ay.Napa marinasının yatırımıyla bağlantılı olan şirket yetkililerine verilen 8 altın pasaportun arkasında “Nikos Hr.Anastasiadis” avukatlık bürosunun bulunduğunu belirtti.

Habere göre Sayıştaylık raporunda pasaport alan kişilerin KEP kriterlerine uymadığına da dikkati çekti.