Güney'de asgari ücret belli oldu

“Tarihi” hamle Çarşamba günkü kabine toplantısından sonra geldi, Koushos ise istihdamın ilk altı ayı için maaşın en az 885€ olacağını ve daha sonra asgari eşik olan 940€'ya yükseleceğini açıkladı. Bu muhtemelen turizm endüstrisindeki mevsimlik işçilerin daha yüksek miktar için uygun olmayacağı anlamına geliyor.

1 Ocak'tan itibaren uygulamadaki gecikmenin ekonomiye hazırlanmak ve uyum sağlamak için zaman vermek olduğunu söyledi.

Duyurudan herkesin memnun olmayacağını ancak bunun mümkün olan en iyi uzlaşma olduğunu kabul etti.

Koushos, asgari ücretin ilk incelemesinin 1 Ocak 2024'te yapılacağını ve sonraki incelemelerin iki yılda bir yapılacağını açıkladı.