GÜNEY'DE AŞI OLANLARA SERBEST GİRİŞ

Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan karara göre, ülkeye girişlerde son doz aşının yaptırıldığı tarihten sonraki gün ile seyahat tarihi arasındaki gün sayısı kuralına uygunluk aranacak.
Gazete, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği gün sayısının ise “http://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers” adresindeki “cyprusflightpass” platformunda yayınlanacağını yazdı.
Haberde, Rum Yönetimi’nin aşı belgesine sahip olan yolcuların, belirtilen platformdaki elektronik başvuru formunu doldurmaktan muaf olmayacakları bilgisi de verildi.