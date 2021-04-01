GÜNEY'DE AŞI OLANLARA SERBEST GİRİŞ

Güney Kıbrıs'ta dün açıklanan karara göre, koronavirüs aşısı yaptırmış ve Rum Yönetimi’nin ilgili aşı belgesine sahip olan yolcular, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın, bugün itibarıyla karantinasız ve PCR gerektirmeden Güney Kıbrıs’a giriş yapabilecek.