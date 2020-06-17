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Güney'de bazı oteller açılıyor

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde kapalı kalan otellerin 20 tanesi, Haziran ve Temmuz aylarında yeniden faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdular.

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:43
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Güney'de bazı oteller açılıyor

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde kapalı kalan otellerin 20 tanesi, Haziran ve Temmuz aylarında yeniden faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdular.

Politis gazetesi, tüm dünyada etkili olan Korona virüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçen turizm sektörünün yavaş yavaş faaliyetlerine başlama kararı aldığını, beklentilerin yüksek olmamasına karşın Larnaka’nın “Aya Napa” ve “Protara” bölgelerindeki 20 otelin, faaliyete geçeceğini yazdı.

Haberde, 26 Hazirandan itibaren farklı tarihlerde açılacakları duyurulan otellerin listesine de yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüsGüney Kıbrıs Oteller
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